Обнинск

В Балабаново обсудили проблемы, появившиеся при реконструкции трассы М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
23.10, 16:06
На месте работ власти района встретились с представителем подрядчика.

- Предложения касались строительства удобного выезда на трассу, установки дополнительных шумозащитных экранов, продления пешеходных дорожек, - сообщил 23 октября глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Эти вопросы, требующие значительного дополнительного финансирования, вынесем на рассмотрение рабочей группы при губернаторе области.

Также в ближайшее время займутся отводом воды с соединительного проезда между улицами Восточными, его подсыпкой щебнем и грейдированием, устройством временных пешеходных дорожек и освещением под строящейся эстакадой.

