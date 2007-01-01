+4...+5 °С
Обнинск

В дома Обнинска начали возвращать отопление

Дмитрий Ивьев
23.10, 15:41
В филиале РИР сообщили, что работы по замене запорной арматуры в тепловой камере по улице Гагарина завершены.

- Подача теплоносителя и горячее водоснабжение восстановлены в штатном режиме, - пояснили коммунальщики. - В случае отсутствия тепла в квартире рекомендуем обратиться в управляющую компанию вашего дома.

Напомним, отключения 23 октября затронули жителей улицы Гагарина и проспекта Ленина.

