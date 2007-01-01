В Боровске завершили реставрацию старообрядческого собора
В четверг, 23 октября, об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
- Больше века спустя это великолепное архитектурное сооружение обрело вторую жизнь, - прокомментировал он.
Также благоустроена территория возле Покровского старообрядческого собора. Этот храм в Боровске является объектом культурного наследия регионального значения.
