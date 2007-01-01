+4...+5 °С
Обнинск

В Боровске завершили реставрацию старообрядческого собора

Дмитрий Ивьев
23.10, 14:10
В четверг, 23 октября, об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Больше века спустя это великолепное архитектурное сооружение обрело вторую жизнь, - прокомментировал он.

Также благоустроена территория возле Покровского старообрядческого собора. Этот храм в Боровске является объектом культурного наследия регионального значения.

