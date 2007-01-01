В Обнинске предложили раньше включать уличное освещение

В среду, 22 октября, с такой инициативой выступил глава города Стефан Перевалов.

Он хочет, чтобы фонари включались раньше, чем это происходит сейчас автоматически.

- Да, это увеличит расходы на электроэнергию, но существенно повысит комфорт и безопасность жителей в вечернее время, - заявил чиновник.

Кроме того, Перевалов выступает за то, чтобы перейти на светодиодные фонари вместо натриевых.