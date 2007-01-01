+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске предложили раньше включать уличное освещение
Обнинск

В Обнинске предложили раньше включать уличное освещение

Дмитрий Ивьев
23.10, 11:35
0 251
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 22 октября, с такой инициативой выступил глава города Стефан Перевалов.

Он хочет, чтобы фонари включались раньше, чем это происходит сейчас автоматически.

- Да, это увеличит расходы на электроэнергию, но существенно повысит комфорт и безопасность жителей в вечернее время, - заявил чиновник.

Кроме того, Перевалов выступает за то, чтобы перейти на светодиодные фонари вместо натриевых.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklJaFdiM1pwc3pRdlc1bVdtQ3JzM0E9PSIsInZhbHVlIjoiVTlsN0RCU2laN0RkSWc0bnd4bzN0MHNGQk5ydUdHSGRNK1J6MTUxNXpvb1kvSGlJQVlxUFZmQ2xlSE9ybG4vWDdoRS9IRVBSZmtJcysxQ1FkRDMwb2o5UXBUVEI2R2lXeS9HUzh2UG1ndTBxVzVnMk4zOUtHblJEZHVOTXdwN1U5QjV6V29McGFraDg1SzdOR0poa1RFZVZqc1dQRTFTN2tJbjlBYlNweFNmdzBrMllBUUg5MUVuVlVrWnpoWk9tMytJcDE3cVE4NHlrSERmeitacERzMW1VVmtMZWIwZ3ErRUlUbEhOUDZBb3BNZW9sZjE1N0lieFU2N2pQM2EwYi8vTGliZ2tVYXNucGx5QzAzd2lvci92SzBLMVZTNzlZNkY2UHlLQUVIUkpVcUM0Mk0yVy9NOVUvaURITW84bld3Z2NmUGZZYVJ1SFF2d3ltKzJ5TDZ3RzI0TXNsUHlkUlgxTVgrSEUrTm5yMlhIc1IreHVoYjYzazBsd3VlVnFZTnVvVHlzaFZLd1ZhMHgzemVIYXdIUXBYcWFwRlUzdXdlTngraFBkb2dvTEtjTThDUWJQL1RmQTlGM3pkOUNOWCIsIm1hYyI6ImY2Yzc1MzZkYjhlNDEzNjVlY2QxM2FjZTlkYTRmNTY1NGNhMjQ2YjI1YzA5MTllOGZhOTMzZGYxMjM2ZDQ4MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRudjVaVVlaQkpGaHJBcEoxYWVTV1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFE1WVNwRDlmak96a3pyUUJMNE54Wno2aHVObElnYmdUVU4vYkNNUHB4WnhMaHM3UXlaWkhLL1FtT0hXQ2V1YnFGdTBRU0FxTnptaG9KRWpGZ1o3RU9ZWlRyMTI5ejZnR2NZNkNDSmF5VStQQUJSamI2VEMySm95NHU0VThqa3ZPMW43ODUxdG4zbDhMb3IvaFVhMmszSUpSK00yY2hhaERPN2dYc2dvQno5YjJiUnNoVW85Z0VkbyszbDNmTjl2V1hIa2V5b2xsWExNbWdoTU9JZWxuLzN6aDZ5OVE1ckhCeUtoVlVveTdGYzZSRU9WcVdUamlGa0NCSk5YS3B4amp4YlQrTG12NE5BZTkyWXRodzZndFN4RERPbGx5eFJlcFE2UFRicTk5YndTYTZqY1FNOFowY2VJaURDRG1LMGc1NzVYR29JOTFBNWVHYlZReExpdVlERzk2YW1ST1FHNkFmSENtajFiZ1phNWNqcGh2ak1hVi8yK3FYc0ozT2w4SkFVeEE5d0JkZmFYZkFGSGxLTVdtK2JBYW9mYWZPTW55ZDJwTldnM1NKMjJuSGtFSkh5Z0xMdUlTWmN5WThLNndkMWNjM3BVS3kwYnltY0ZFWnpING93SkRHV2lmeUl4bmlxRnhlbCsza3FNd0lsUmZKSkhPa3NLNUl3T1R4c1Q0cW9IbmJueVZGVTV2eGUvR2RBZVVYNzNZR1QvS1JLYnFpcWREZGNHZGxFOTdLOXpxb1QrcU4zRHhwMkNVKzRLRk5DWDJSOU5ZT1g3RHNobWlQSVV2S0theGNpZEZ5cy9hWW9oVGljdlowbkNJbXNCM0x3aEVwMUdueS9HdWdrNiIsIm1hYyI6IjliZDRiMzMwNzdhZWUxMTlhY2IyZTE5NjEzNjY5NDdjZjI1ZThiM2JjMmMwMWE1ZjQ1YWMzNTdlOGNhZDg4ZDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+