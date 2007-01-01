В Обнинске предложили раньше включать уличное освещение
В среду, 22 октября, с такой инициативой выступил глава города Стефан Перевалов.
Он хочет, чтобы фонари включались раньше, чем это происходит сейчас автоматически.
- Да, это увеличит расходы на электроэнергию, но существенно повысит комфорт и безопасность жителей в вечернее время, - заявил чиновник.
Кроме того, Перевалов выступает за то, чтобы перейти на светодиодные фонари вместо натриевых.
