В Боровске установят новую детскую площадку
Работы начались на улице Циолковского, сообщили в среду, 22 октября, в администрации города.
Ранее районный центр стал одним из городов-победителей регионального конкурса «Лучшая муниципальная практика развития территориальных общественных самоуправлений (ТОСов).
- Со стороны администрации был отрисован проект, презентация, сделана смета, - пояснили в администрации. - Основная идея проекта заключается в установке нескольких тематических игровых элементов, вдохновленных космическими темами.
Также появится тематическая аллея, рассказывающая о пути Циолковского и его изобретениях.
