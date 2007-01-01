+4...+5 °С
Обнинск

В Боровске установят новую детскую площадку

Дмитрий Ивьев
22.10, 14:51
0 205
Работы начались на улице Циолковского, сообщили в среду, 22 октября, в администрации города.

Ранее районный центр стал одним из городов-победителей регионального конкурса «Лучшая муниципальная практика развития территориальных общественных самоуправлений (ТОСов).

- Со стороны администрации был отрисован проект, презентация, сделана смета, - пояснили в администрации. - Основная идея проекта заключается в установке нескольких тематических игровых элементов, вдохновленных космическими темами.

Также появится тематическая аллея, рассказывающая о пути Циолковского и его изобретениях.

