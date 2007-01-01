В Обнинске пройдет еще одна сельскохозяйственная ярмарка

Она состоится 25 октября с 9:00 до 16:00 на проспекте Ленина, 240, сообщили в администрации города.

- На ярмарке можно купить продукцию местных товаропроизводителей: мясо птицы, кролика, свинину, говядину, баранину, а также яйцо, молоко и молочную продукцию, рыбу, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мёд и плодоовощную продукцию, - пояснили в администрации.

Даты проведения следующих ярмарок в 2025 году: 8 и 22 ноября, 13 и 27 декабря.