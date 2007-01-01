В Обнинске готовится ремонт детской поликлиники

Она расположена в доме №10 на улице Энгельса.

Сейчас проектно-сметная документация на ремонт проходит экспертизу.

Об этом сообщил заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов на совещании временно исполняющего полномочия главы города Стефана Перевалова с председателем Собрания Обнинска Константином Пахоменко.

Помещение принадлежит муниципалитету, у которого КБ № 8 на безвозмездной основе его арендует. Летом прошлого года из-за аварии работа поликлиники была приостановлена.

- От жителей близлежащих микрорайонов поступают запросы на восстановление работы медицинского учреждения, - прокомментировал Константин Пахоменко. В ближайшее время запланирована встреча с руководством КБ № 8.