В Обнинске готовится ремонт детской поликлиники
Она расположена в доме №10 на улице Энгельса.
Сейчас проектно-сметная документация на ремонт проходит экспертизу.
Об этом сообщил заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов на совещании временно исполняющего полномочия главы города Стефана Перевалова с председателем Собрания Обнинска Константином Пахоменко.
Помещение принадлежит муниципалитету, у которого КБ № 8 на безвозмездной основе его арендует. Летом прошлого года из-за аварии работа поликлиники была приостановлена.
- От жителей близлежащих микрорайонов поступают запросы на восстановление работы медицинского учреждения, - прокомментировал Константин Пахоменко. В ближайшее время запланирована встреча с руководством КБ № 8.
