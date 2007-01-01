В Калужской области бездомные собаки таскают мусор с несанкционированной свалки

Во вторник, 21 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой посодействовать в решении проблемы с вывозом мусора в селе Совхоз Боровский.

По её словам, мусор находится между микрорайоном Солнечный и Изумрудная Долина.

— Ничего не изменилось! Мусор не вывозят, грязища. Бездомные собаки таскают мусор по улице! - возмущается женщина.