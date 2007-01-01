+3...+4 °С
Обнинский пенсионер лишился двух миллионов, поверив мошенникам

Дмитрий Ивьев
21.10, 11:21
В Обнинске расследуют громкое дело о телефонном мошенничестве: пожилой мужчина потерял более 2 миллионов рублей, пытаясь спасти свои деньги, сообщили 21 октября в полиции.

Всё началось с звонка якобы от курьера. Тот сказал, что привезёт заказ, оформленный накануне, но для подтверждения нужно назвать код из SMS. Пенсионер не заподозрил подвоха - ведь заказ действительно был - и продиктовал цифры.

Сразу после этого раздался ещё один звонок - уже от «службы безопасности Госуслуг». Собеседник сообщил, что данные мужчины скомпрометированы, и теперь злоумышленники могут распоряжаться его деньгами и имуществом. Но, мол, есть способ всё спасти: на его счёт якобы временно перевели средства, которые нужно срочно снять и перевести на безопасный счёт, который назовут.

Поверив в эту историю, пенсионер снял 1,2 миллиона рублей и перевёл их по указанию мошенников.

Через пару дней аферисты снова вышли на связь - с тем же сценарием. На этот раз они убедили мужчину продать автомобиль, чтобы защитить деньги от мнимых преступников. Машина ушла за 900 тысяч рублей, и эта сумма тоже отправилась на спецсчёт мошенников.

Обещали вернуть всё через несколько дней. Деньги, конечно, так и не вернулись. Только тогда потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сейчас правоохранители ищут преступников.

