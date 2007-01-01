В школах Обнинска начали проверять питание
Комиссия посетила школы №11, №17, гимназию и Лицей «Держава», сообщили в понедельник, 20 октября, в администрации города.
- Итоги проверки оценены хорошо, - прокомментировали в городском Собрании.
На данный момент в наукограде бесплатное горячее питание в школах получают 11 294 ребенка. Это на 100 больше, чем в прошлом учебном году. Бесплатное питание положено ученикам начальной школы, а также льготникам.
