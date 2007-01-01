+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В школах Обнинска начали проверять питание
Обнинск

В школах Обнинска начали проверять питание

Дмитрий Ивьев
21.10, 09:24
0 277
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Комиссия посетила школы №11, №17, гимназию и Лицей «Держава», сообщили в понедельник, 20 октября, в администрации города.

- Итоги проверки оценены хорошо, - прокомментировали в городском Собрании.

На данный момент в наукограде бесплатное горячее питание в школах получают 11 294 ребенка. Это на 100 больше, чем в прошлом учебном году. Бесплатное питание положено ученикам начальной школы, а также льготникам.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJQRWdTQVlCdENBVmNsYzFlK3JWQVE9PSIsInZhbHVlIjoibEljb2k2Nld1aG15d3U0RlkxVTJkc2pqY3Y1VEFPbCtvb1A4c2Y3NzRPSFhtaDdCMTZwREhFeDBHRGJvZHRnVm9qcVZNWm9wTmVLdUpDQ0ZpMDRITWJpNHNLbFQzU2g4R1BOaGNJWUJiZDhzMzVZRVZRWVZpdzFaVHoyYTNFMlBUdGZUYVltc21wRjcrMnZiUGFZTi82aXJ0QzNxNmM5eXNIbkt3WkFlVU9CU2xGd3d2VXNBUTRRR0E1a2h2TFNWQlVxaVJRcGZUd0lRUG1FOFFXTDNPbXdHOTRJSG9uQzhTNUJnbm0zekREK1RWWW5UZmpNT3JCVW05MFRCRDlVT1cyaWNDdUtnaE5pUmRkMVdRVGxadzZ4NSs0TG91dEpTcm81YWszUm05bWNrNTZDbWpiS3NrSlVBdm1hanRsSDhaaktaRWdPYlpwRmFoMVZUTXh2SG1XNkVMakl5VE9qZC84ZTZ2M3dBNTVOcW9FVjFuZ3BtOHRCQmxNNTNaWWtFeERoRXd4b3NITWdwNnppRTRvVUNGRy9wcEpUSkhvNTR2d0cxN1hxMC9kTG0xUTVrdEtpNTZDSis4NEF4UVd0KyIsIm1hYyI6ImQ4MTU5Y2M4NjIxN2I5MWZlMjRkYTdiYzA4YjBmMDFlNTA0MDFjYjM5Zjk1ZTFhY2I2YTYyY2U0MjJmZjg4NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkR2VmRRU01xeTd0azd4NC9hWHZsSEE9PSIsInZhbHVlIjoibjFITG1iNGFPMXNSZlY1STJGTXFrcWxvMmpTd0tKb3p4OFpJMnFxai9lQU05WFhYS2FrUlBkek9qWTJrZDZqZWNwbzdCUGpLK2lHRVZlNXIvMHJDODFlTGlLeVQ1dU44R1J0aXR3OEtOTnRZblZwbnJxK1g1NndMZUhsOFM4R05mWW9LL2pucnQ0cDNKZWFuQVRSS0NRSmFndm4reVI4dUUzWmIyMWRSMDIwTFBlb3R6aDYzUDZHMEhRbFlIQ2hpUFBCUDFFSWs0YXVjb2tNZzNIZ3BDSWxYZXN0SFVrWGtUM2hvaUdYUFZwODU4Rmp4aUNSVlZNZG9HeDQ2VDI5d0l6MlZUbnh4dHo3d1RJc01yMTd2N20vTS9LL3ZqTmtqL1F3U2tMemgyUjRucjZKMXVFeWhrK3gyZldRZE1rWnBJRFBScUJJazZ6QWRBMnVsdVh3bFJMMHJlbHByZ2JzYlRiakM4ZW40aWtORXdoS0NIQnJleU1iREVZQ0trZjVZRVVBVUpOeEt5Q1FpTHNTMzFLVHFPdFJoU2FKbFl6OTBEME16elM4bXN0Qkh0R01wQmdobWVGRjU2VFVoUU40bmdKWGdhODQyVTY0bFJPZWlNeEQ2V2E3YllsZWpmZmJoem5UaVdUeEpnRkF3eE53YkYzQW9vSEZhZVdMMXI3T1JXQkxMUkFPdzdYV1lybnloRTZkMUIweE5EYVdySm1NRllqTDhxTkc2YVQ4WndNQjNEQXlDWEo3TDYzeVdDREJLU3ZIb1ZIVHV4RldkVWlmOWF0bUN4SXJCVjRHQTY0elZoWmE3QkV0YW5VRGpUR2VUWjJxejZoU2g2VmNQNHdmKyIsIm1hYyI6IjI3MTE1MzU3ZDA3NDUzMmRjODU2M2ZjNWI3OTg3NmEyMTNkNDgyNGFmNzJlODFkY2QzNzNjZjU2MGQ2YTg4NzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+