В Обнинске назначили нового руководителя коммунального комплекса
Им стал Андрей Беликов, который ранее возглавлял управление городского хозяйства. Сейчас спектр его задач расширился.
В новой должности Беликова представил в понедельник, 20 октября, на планерке временно исполняющий полномочия главы города Стефан Перевалов.
Напомним, ранее заместителем главы администрации по ЖКХ был Игорь Раудуве.
