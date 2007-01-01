+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске назначили нового руководителя коммунального комплекса
Обнинск

В Обнинске назначили нового руководителя коммунального комплекса

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:02
1 513
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске назначили нового руководителя коммунального комплекса

Им стал Андрей Беликов, который ранее возглавлял управление городского хозяйства. Сейчас спектр его задач расширился.

В новой должности Беликова представил в понедельник, 20 октября, на планерке временно исполняющий полномочия главы города Стефан Перевалов.

Напомним, ранее заместителем главы администрации по ЖКХ был Игорь Раудуве.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilk0YmNHT2ZKV1RUaWh0c3h6Mm5HQkE9PSIsInZhbHVlIjoiZkxEZHYzYitabVZ3L2d3ZDdWT3dXaytKUjVObTltWmFOMkRlTEp5MGgyTnc5RFJXWk9acWJHQk42WHFlcUYyUGg2Ynh0MTBRZ2tQazBadHFCNkhyWHluNVFOTHIwWEorQ3lVWGxnMFdpTGpLM3dCVXQ2S3F4VldUaGJKa0RiZi9oT3dqRmlnb1pWSi9tbi92TFdpSkVBaUhzQjVoTy9vdy92bkVMQ09ITmxER1F3NllYREdJUEtZSmRhcDRydWwzWDkrNUs5bFdIekxWWnQ5WDR3SHgzc2gvbG14Z2w0WnJ5Q2JFU0EvQUlab05vWVFtTUwyZ3NlUXVUYjFFTHNKVzNXNW5BUm5VQXJhbDFwYmJDV2hhQit3Y2tuc0wvNmxxUFpEN1FydXYvdGZOSmZiRDFsbUliTVlBU2FwckR3SFNiT0R5aEV3NEJYOU9Ib0Zxb1F5dWc3N2RvRnoveVVkdnh3eGRxbXpQWklJQ3NVRDhtcGJHbzZYRUdtOWNMdDJoTS9YbXVBbFdsTUFkb1ZWc2hOSHd5d1lEaGxmOEFtWlQ2Y295M1d0OTRkN3QwZklLZ2Q5SmpxeUltKzlXTlRmWSIsIm1hYyI6ImY0MDIyMDI3MjIxOTcwMTgyM2ZlYWNmYTM3MzZiNjI0ZjZkYmU2YWFmNjY0MTQ2MGM1Y2NhZDA0NmRlOGQ0MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldtQUlsSzlwTTNqMmJSVllTQUNMQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiTTlzanR1WkkvNTErN0NOVVNtU3psd2s5M0RHbUxULzFieHU3eFZWd3I3ekFCWFZnUStBeXRBOGthMml4bStmMUk4K2xNWS90c3dETHI0U3hCODdQRlJieTZvL2tpL0o0SjNOOFlYS0tGN3o5WVB4WlF6di9sNTR1bkpqbUQ5bnlIVy9YeVcvQWF1azFLN1ZpRHRkL2lya3V0b28rVFVXUVpYaG1iTWZEN1VUQlU4cC93aER5OURTRFM0djBpWUVjQ3VLc2pCSzU1d0hrYWVVOUthdTFPMmR2TUZiSFpPbkF5UTRnNjhCNWJBcDBGMmtBdTA4Yi9qWlNiZXlYeXJVSEc5OFdKdFhtTHVHanVjY3JrUG9rUDFRc2JVbFQrZ0thYWhtcFFzSW1XcGZUcFd5d0FoZWljOEEzOWIwb2RHQ2tmNUVScWxWRi9Za0crLzh4aVpEWlFoWU1jN0pnTXNlUVdna1dKVUFxcUJQMHFJY1hrNHJGNDUyM3JhM1lIck82aExSZkNTVFkyOVFZMXUvdURSTVBack5YeVRnRWlDYkpaaURDTGVFemMwcFp0OERwcHhIYWsrTnVFWVViVytydmM4S21saDBuS0tqVi84elliU0pMekcwQllXWTJIUVZiZGQzL0o0Q3RwcmJtcjBTZVJKY0pCLzd2cG4yRFlaYW9uSm0vcXJwR0lkZzhBbEN4THdpcUIwTURodTBMaUJTVEdvQzRjQWhQdmZQMTNOWVJGWWhtRGR0d3Q5aHVzTGNEUUwvYUwrZXlWd0tEam9IYVpRZ2p2ZWI2dGJPbytCR0pZYVl3cVJUVjJMNExpRnA2c0F6TW9namJJQ0dtcUxNUiIsIm1hYyI6ImIzMzYwYzQ5NTJlOWYxNWZmMWE0OThjODk0ZGZhZDgwYzgzN2M1MzQwMmUwODJkYjc0ZTA3OTQxNzVjYWJlNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+