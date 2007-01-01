+3...+4 °С
Обнинск

В калужской деревне жители три года добиваются ремонта дороги между домами

Евгения Родионова
21.10, 10:48
0 312
Во вторник, 21 октября, жительница микрорайона «Молодёжный» деревни Кабицыно оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой посодействовать в ремонте дороги между домами.

По её словам, ремонт не осуществляется уже более трёх лет.

— Состояние дорог видно на фото, ямы всех видов и конфигураций - выбирай на любой вкус. Приезжали из администрации, дали заключение, что ремонт нужен, но ремонта так и нет. Чинить машину мне приходится за свой счет, так за что я тогда плачу деньги? От платформы «Решаем вместе» уже год отписки, что идёт какой-то там суд, после завершения которого смогут сделать дорогу. Но верится с трудом, - рассказала женщина.

Администрация Боровского района:

— Территория между домами является придомовой и находится в частной собственности. В настоящее время она находится под арестом, процедура снятия непростая и занимает немало времени, поэтому сроки подсказать не можем.

