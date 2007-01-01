+7...+8 °С
Калужские школьники победили на всероссийском экологическом форуме в Челябинске

Десять учеников из Калуги и Обнинска блестяще выступили на всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске.
Ольга Володина
19.10, 15:32
Фото: Минприроды Калужской области
Как сообщили в региональном Минприроды, калужская команда стала лауреатом II степени в номинации «Лучший проект по сохранению природных памятников».

Школьники представили жюри проект «Болотное десятилетие», посвященный изучению и сохранению болотных угодий региона. Всего в форуме участвовали 51 делегация со всей России, но именно калужским ребятам удалось завоевать признание экспертов.

Помимо победы, участники калужской команды познакомили сверстников из других регионов с природными богатствами родного края. Особо отметили тех школьников, кто ранее становился призером премии «Экология — дело каждого». Домой ребята привезли не только награды, но и статуэтку символа форума — верблюда Гошу.

