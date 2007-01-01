Жители Малоярославца сидят без отопления

Котельная на улице Мирной пока не вышла на полную мощность.

- Есть завоздушенность и подпитка, - прокомментировал 17 октября глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Но ситуация значительно лучше, чем вчера. Только слаженные действия представителей УК, обслуживающих жилищный фонд, и ресурсной организации дадут быстрый результат и тепло. Выходные, безусловно, УК работает по максимуму до достижения необходимого результата.

Он пообещал держать этот вопрос на контроле.

Тем временем срочные ремонты на сетях во второй половине осени проводят и в других регионах.