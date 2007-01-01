+7...+8 °С
Обнинск

В Обнинске проблемы с водой растянутся на неделю

Дмитрий Ивьев
17.10, 08:43
0 264
Работы на Вашутинском водозаборе будут вестись с 18 по 25 октября, сообщили в филиале РИР.

На выходных, 18-19 октября, в городе отключат Северный водовод. Воду в дома начнут подавать по временной схеме.

21 октября ожидается отключение Южного водовода. Нормальную схему вернут только 25 октября.

Жителей Обнинска предупреждают, что вода может быть мутной, а до верхних этажей и вовсе не доходить.

- Сроки могут меняться на 1–2 дня в зависимости от хода работ, - пояснили коммунальщики. - В этом случае мы оперативно разместим обновлённую информацию.

