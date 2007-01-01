+4...+5 °С
В Балабаново отсыпали дорогу к СНТ «Березка»

16.10, 13:15
В городе продолжаются работы по реконструкции трассы М3 «Украина».

- Чтобы избежать повторения негативного опыта и минимизировать дискомфорт для граждан, администрация города взяла под особый контроль участок прохода к СНТ «Березка». Это решение было продиктовано желанием обеспечить бесперебойный доступ к садовому товариществу и предотвратить возможные конфликтные ситуации, - заявили 16 октября в администрации.

Перед очередным этапом реконструкции дорожного полотна подрядчик отсыпал технический проезд.

