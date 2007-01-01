+4...+5 °С
В Обнинске мужчина воровал строительные инструменты из машин

Дмитрий Ивьев
16.10, 11:13
0 310
В августе в Обнинске из машин, припаркованных во дворах 51-го микрорайона, украли строительные инструменты. Шестеро жителей пожаловались в полицию: у всех у них ночью разбили окна автомобилей и вытащили инструменты, оставленные в салоне. Ущерб каждому составил от 18 до 50 тысяч рублей, сообщили 16 октября в полиции.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого - им оказался 48-летний житель Жуковского района. Выяснилось, что он специально искал машины с видимыми инструментами внутри, разбивал стекло и забирал всё ценное. Украденное он продавал, а деньги тратил на себя.

При обыске в его квартире нашли часть похищенного - эти вещи скоро вернут владельцам.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Кража». Пока доказана его причастность к шести эпизодам. Расследование продолжается.

Если вину подтвердят, мужчине грозит до 5 лет колонии.

