Обнинск

В Обнинске еще 14 камер подключили к общей системе видеонаблюдения

Дмитрий Ивьев
16.10, 09:10
Глава администрации Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что в рамках программы «Безопасный город» общее количество работающих в городе камер видеонаблюдения достигло 274.

По его словам, камеры установлены на всех въездах в город и оснащены интеллектуальными модулями для распознавания государственных номеров, а также размещены в общественных местах и на пешеходных переходах.

Он отметил, что благодаря этой системе правоохранительным органам удаётся быстрее реагировать на правонарушения. Система, по его информации, работает не только с транспортными средствами, но и способна распознавать лица.

общество
