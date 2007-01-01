В Обнинске еще 14 камер подключили к общей системе видеонаблюдения

Глава администрации Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что в рамках программы «Безопасный город» общее количество работающих в городе камер видеонаблюдения достигло 274.

По его словам, камеры установлены на всех въездах в город и оснащены интеллектуальными модулями для распознавания государственных номеров, а также размещены в общественных местах и на пешеходных переходах.

Он отметил, что благодаря этой системе правоохранительным органам удаётся быстрее реагировать на правонарушения. Система, по его информации, работает не только с транспортными средствами, но и способна распознавать лица.