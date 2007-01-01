+3...+4 °С
Обнинск

В Жукове арестовали женщину, убившую своего возлюбленного

Дмитрий Ивьев
15.10, 16:41
0 602
29-летняя подозреваемая будет находиться за решеткой, пока идет расследование, сообщили 15 октября в калужском Следственном комитете.

- 11 октября женщина употребляла спиртное вместе с сожителем у себя в жилище, - прокомментировали в СК. - В ходе ссоры подследственная нанесла удар ножом в бедро потерпевшему. От полученного повреждения пострадавший скончался.

Женщине грозит до 15 лет колонии.

