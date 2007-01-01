+3...+4 °С
Обнинск

Женщина из Обнинска отдала мошенникам 745 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
15.10, 16:07
Сначала ей позвонила неизвестная женщина и сказала, что скоро в доме будут устанавливать новые домофоны с индивидуальными кодами и менять входную дверь в подъезде. Чтобы записать её в очередь, собеседница попросила назвать паспортные данные - женщина поверила и всё продиктовала, рассказали 15 октября в полиции.

Через пару дней ей снова позвонили, но уже представились сотрудниками правоохранительных органов. Сказали, что её данные утекли, и теперь, чтобы сохранить сбережения, нужно срочно задекларировать все деньги. Для этого ей велели собрать всю наличность и передать курьеру.

Женщина выполнила просьбу и отдала 745 000 рублей. Мошенники пообещали, что через несколько дней курьер вернёт ей документы, подтверждающие, что деньги в безопасности.

Но ни документов, ни денег так и не вернули. Когда она попыталась перезвонить, номера оказались недоступны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

криминал
