Обнинец украл из магазина 20 палок колбасы

В Обнинске в одном из супермаркетов украли продукты на сумму больше 15 тысяч рублей. Об этом в полицию сообщил представитель магазина.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро вычислили вора - им оказался местный 38-летний житель.

Выяснилось, что мужчина заходил в магазин несколько раз, брал товары - сливочное масло (16 пачек), колбасу (20 палок), сладости и алкоголь - складывал всё в тележку и спокойно уходил, не расплачиваясь. Выглядело это так, будто он просто гуляет по торговому залу, поэтому его не останавливали.

Сам подозреваемый рассказал, что украденное продавал прохожим на улице, а вырученные деньги тратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока мужчине запретили покидать город - он дал подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Если вину докажут, ему грозит до двух лет колонии.