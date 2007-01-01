В Обнинске женщине грозит 20 лет колонии за наркотики

Полиция задержала местную 44-летнюю жительницу по подозрению в распространении наркотиков, сообщили 15 октября в УМВД по Калужской области.

Во время личного досмотра у неё нашли свёртки, плотно обмотанные скотчем и изолентой. Внутри оказался мефедрон общим весом почти 10,7 грамма.

Выяснилось, что женщина собиралась закладывать наркотики в тайники для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Если вину докажут, ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.