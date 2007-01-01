В Балабаново обустроили съезды в микрорайоне Восточный

О ходе работ по реконструкции трассы М3 «Украина» в среду, 15 октября, сообщили в администрации города.

- Балабановцы чьи дома расположены в непосредственной близости от трассы, сталкиваются с затруднениями при передвижении, шумом от строительной техники и изменением привычных маршрутов, - пояснили чиновники. - Понимая озабоченность граждан, местные власти обратились к подрядчикам, ответственным за реконструкцию, с требованием уделить особое внимание обустройству съездов и спусков с дублёра к жилому сектору.

Сегодня подрядчик сделал безопасный съезд с параллельной дороги к домам.