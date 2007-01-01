В Обнинске мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю женщину
Трагедия произошла около 11:15 в среду, 15 октября, в районе дома №34 на улице Гагарина.
За рулем грузовика находился 41-летний водитель.
Пострадавшая пенсионерка умерла от полученных травм на месте аварии.
- На месте работают госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы, - рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Обнинску Константин Бочинин.
