Обнинск

В Обнинске мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю женщину

Дмитрий Ивьев
15.10, 12:37
0 650
Трагедия произошла около 11:15 в среду, 15 октября, в районе дома №34 на улице Гагарина.

За рулем грузовика находился 41-летний водитель.

Пострадавшая пенсионерка умерла от полученных травм на месте аварии.

- На месте работают госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы, - рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Обнинску Константин Бочинин.

