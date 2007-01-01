В Малоярославце организовали подвоз воды после массового отключения

Ремонтные работы ведутся в среду, 15 октября.

Примерно до 18:00 воды не будет в завокзальном районе и микрорайонах Чуриково, Заря, в домах на улице Московской.

Набрать воду жители районного центра могут на Московской, 77а (водораздаточный аппарат вблизи магазина), и Мирной, 3а (автоцистерна у магазина).

Школа №3 переведена на дистанционное обучение. В «Школе на Заре» уроки сокращены.