+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске рассказали, когда завершится капремонт
Обнинск

В Обнинске рассказали, когда завершится капремонт

Дмитрий Ивьев
14.10, 13:55
0 239
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Все работы в жилых домах в рамках региональной программы капремонтов планируют завершить до середины ноября. Об этом 13 октября сообщили на планерке в администрации.

Напомним, всего в региональную программу на 2025 год включали 36 многоэтажек.

Ремонт крыш был запланирован по адресам: ул. Аксёнова, 12; ул. Блохинцева, 4; ул. Горького, 6; ул. Горького, 62; ул. Гурьянова, 25; ул. Звёздная, 7; ул. Королёва, 1; ул. Курчатова, 26; ул. Курчатова, 42; ул. Курчатова, 60; пр. Ленина, 1/6; пр. Ленина, 6/4; пр. Ленина, 83; пр. Ленина, 178; ул. Лермонтова, 3; ул. Ляшенко, 8; ул. Любого, 6; пр. Маркса, 32; ул. Менделеева, 2/1; ул. Мигунова, 8; ул. Мира, 21; Пионерский проезд, 31; ул. Энгельса, 2.

По пр. Ленина, 6/4; пр. Ленина, 16; пр. Ленина, 17/2 собирались ремонтировать фасады.

Два лифта должны были заменить по пр. Ленина, 160. Ремонт отмосток планировался по ул. Жолио-Кюри, 7; пр. Маркса, 75; пр. Маркса, 84; ул. Энгельса, 30.

Системы водоотведения ремонтировали по ул. Аксёнова, 9; пр. Маркса, 52; ул. Энгельса, 1.

Система холодного водоснабжения – по пр. Маркса, 52, система горячего водоснабжения – по пр. Маркса, 52. Обновление системы теплоснабжения запланировано было по ул. Аксёнова, 9; ул. Курчатова, 19; пр. Маркса, 52; ул. Энгельса, 1, системы электроснабжения – по пр. Маркса, 110 и ул. Победы, 3.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVPMUlzU0tydTg5VkgwSU5XN0lzclE9PSIsInZhbHVlIjoiUVF1Mm5YZ3YvVUhUNHk5d2ZReDFxY0lDeWdkbXAvKzZURjlqN05wL1FRSTFDUkNXZ09WalhWWUlVTFlIOGQvMCtqYXhIZ1Zxa29RTVZsdWJNWlllWGZwMmt0ei8ycWhjdlR3V2srU3hJZkIvbXZDTm8zU3MwMXdBUHZrR1ArOFZuWEJLNWxXdnBLT3BuNGRVWWlCenlhN2xDK0wyK0RnK0R6NEJqQXZHUENWVjZnRG5HdDdxbGZwaktPV0tpREVrUVNZQllVWUxDN0dBQk5GUWpFUDFsVHBuVEI2TjFxajlQZ05BbjRMU29HTnphekQxTy9WYVMrNGN6WmFPaWt3MUpESURIMGEwWG5XVUFNRlZQYjcrOThscmtibFBlSUt3eWRFWFF3NjdUT1Fnb3VSQzYzTnUrRlR0R3M3V3dKZithMGZJd2xGL3B1bHdFdkF3Z2s3d2F1SFo0bTBCV2puMjR2VTdRSzl5b1lwSFRSbUpqb2ZQRnJJcmdXN1RvM3l0NWhSb2JGeWJOUEloUXNRajc5TDRsK0puOWFyVG83S1VqZXpwcmFLc0dRNkpKenZqdHJUVE5vMlk5YkMyVEx5NiIsIm1hYyI6IjQ3MzUzMzE1MTA2NDNkODNiZjNkZjk3YTk4NWY4ZjE2ZWQyZjMyOTRhOTkzZDczZjM4MmY0ZDM5NThjOTQ5MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJhanBadis4dUpJaGl2WHFCQmpRd1E9PSIsInZhbHVlIjoiT3RkbFA3My9NRTdHVXBoU21VNEJTUU8reC9iTXI0YXdNV2c5Ui9SNDZ0K0RtRkRxUTdtejViTHViTWxzdU1JZTNIeEI4Y0Z2dEJGQThVT2JLanFTVkl1Q0wzL0lkVVBhMFM1d0N2cjE1S1JuWXpJQzI3T1NRbjQwUVlxOXBQZ3hCSk03amZIcHE4V2FEV0pMWmZlWHdWVU4zeGQxMHFQZkM2SlMrVmR1U0J5RXJ6YjA5TzBCbytoRjFLbENVTFZzU1QxbXRaZmY5VFl4ZXZNUGdHMzhRQ3pNSnB6RHFETzVhWk5ZbTlnTUtSaVQ2bGZ5WXRvcVIrcXo4cktkcnRFMmNkdWxua3BRbmJMeEgxMWZkZ2J6UjV4Q2g4ZWU4UXRGSzJUclJhQVIwOVIzWFNkNlJxR3liRWN4S0NFcFRRdzMwVm5mZnJhUUo5cVFvSGcyb01vQTFKQndzaWR0WHh6V0dKNVVDcUlwMWdabEZrMnVncG53Vit0b3ExWUxEVGM2RytZVnVnQTFzVm50YUhDNmJDTGovUEUrcW9uR1pXR08xVmR0WElmM3JaUjlaUThkMndxUTAwLy9GRjI5cHQ0b2JETDRvSjU2cFRVRmVocFoyOXZFNXlqMERNbE0xV0hkVkFyTnc4RXZoLzYzUkRSbTNJcHNhVElaVFRRRHZxaVVrcy9MY3Y1YTFzUVF5ZFlaQUgzMEc0bXVoMktaSDZyanpIZTZhOUV4bmIxYU44ZmpDdFBvQXg2MC9iQ2hTdmNiMmxkc0ZpZUJSYy9QU3JqeWYrR1hhVXFXSnhaMGtickhZM1dTUmljZVVBS2FZSnRoVGs4SElYa0ZHU3FEVFQ2OSIsIm1hYyI6IjliMDNmZTk1ZTMyNWU0ZWNiYmI0NzY0ZDRlZmRiODBhMjBlZTk4NDY5Mjk0OTdiZDA0N2ZhNzQzMjI0ZjJjNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+