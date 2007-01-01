+5...+6 °С
Обнинск

В Обнинске выбирают улицы для ремонта

Дмитрий Ивьев
14.10, 15:40
В наукограде начали формировать план дорожных работ и бюджет на следующий год.

- Понимание о приоритетах работы есть, - заявил во вторник, 14 октября, глава администрации Обнинска Стефан Перевалов. - Но хотелось бы узнать ваше мнение, где вы считаете необходимым провести ремонт в первую очередь.

Он напомнил, что в нынешнем году отремонтирован большой участок проспекта Маркса, участок улицы Толстого, участки улиц Королева, Звездной.

