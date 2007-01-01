+5...+6 °С
Обнинск

В Балабаново поменяли схемы движения из-за реконструкции трассы М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
14.10, 15:35
Чтобы обеспечить проезд в Москву и на юг Калужской области, там открыли новую дорогу, которая начинается со стороны микрорайона Восточный. Поворот на объездную дорогу находится рядом с садовым товариществом «Вишенка». В начале объезда установлены указатели и светофор.

Жители улицы Московской могут добираться до своих домов по привычному пути, не съезжая на новую дорогу, рассказали 14 октября в администрации города.

В прошлую пятницу автомобильный поток в две полосы был запущен по дублёру. Для безопасного пересечения объездной дороги в месте наземного перехода рядом со светофором была нанесена зебра, настроен светофор. Также обустроен спуск, ведущий к микрорайону Восточный.

По словам заместителя главы администрации Дениса Шехоткина, в связи с многочисленными обращениями жителей, касающихся сужения пешеходной зоны вдоль Киевского шоссе, в начале текущей недели дорожные службы провели работы по очистке тротуара от песчаных наносов, что позволило увеличить его площадь. Теперь пешеходы могут передвигаться, места достаточно и для передвижения с детскими колясками.

Сотрудники компании «Автобан» решили сместить временный пешеходный переход, проложенный под строящейся эстакадой, в левую сторону. Теперь строители могут перейти ко второй стадии возведения разворотной петли.

В ближайших планах – проведение работ по отводу стоков с проезда к участкам между седьмой и восьмой улицами Восточная. Подрядчики, занимающиеся строительством, уверяют, что в скором времени будет вырыта канава для решения проблемы с затоплением.

