В Калужской области осудили преступное сообщество, похитевшее человека

Во вторник, 14 октября, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора по уголовному делу в отношении членов преступного сообщества, которые похитили человека.

По словам ведомства, четыре члена преступного сообщества и их пособница похитили человека.

— В феврале 2024 года члены преступной группы напали на 40-летнего местного жителя в Обнинске. Угрожали ему ножом, электрошокером и пистолетом, избили, поместили в багажник автомобиля и пытались вывезти. Мужчине удалось выбраться и скрыться, - рассказали в прокуратуре.

Суд назначил виновным наказание от 7 до 16 лет лишения свободы в колониях общего, строгого и особого режимов.