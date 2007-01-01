В Обнинске автобусы пропадают с карт

В понедельник, 13 октября, эту проблему прокомментировали на планерке в городской администрации.

- Автобусы не всегда отображаются на картах ТОК из-за проблем с мобильным интернетом, - говорится в официальном комментарии. - В таких случаях общественный транспорт рекомендуется отслеживать в приложении «Яндекс. Карты».

Также на планерке рассказали, что вскоре на улицах города появится еще 10 автобусов на газомоторном топливе.