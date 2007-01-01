+5...+6 °С
Обнинск

В Обнинске кольцевые маршруты запустят с 1 декабря

Дмитрий Ивьев
14.10, 11:28
Конкурс на перевозки выиграло муниципальное предприятие «Обнинский городской транспорт».

Автобусы поедут по маршрутам 2КГ, 2 АБЗ, 3КГ и 3 АБЗ с 1 декабря.

Существующие маршруты №2 и №3 до ИАТЭ и Экодолья, а также №4а и №4б останутся без изменений.

Вот как перевозчик описал новые маршруты:

- Это «классические» «двойка» и «тройка». Стартовать автобусы будут от Кончаловских гор или АБЗ, через Старый город следовать до вокзала, потом — выезжать или на улицу Курчатова, или на проспект Ленина и делать круг по городу через улицы Белкинскую, Гагарина, Энгельса.

