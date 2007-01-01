+3...+4 °С
Обнинск

В Калужской области вновь задымился Ерденевский полигон

Дмитрий Ивьев
14.10, 10:35
0 92
Фото из архива.
13 октября глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов сообщил, что на Ерденевском полигоне вновь произошло возгорание.

По его словам, причины инцидента пока не установлены, однако благодаря бдительности местных жителей и слаженным действиям властей очаг задымления удалось быстро ликвидировать.

Парфенов также отметил, что сигнал поступил оперативно и на него немедленно отреагировали.

Ранее этот полигон постоянно дымился, однако в начале года точки возгорания засыпали грунтом.

