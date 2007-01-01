В Обнинске опубликовали график подвоза воды
Ремонтные работы на сетях в городе продолжаются во вторник, 14 октября.
Филиал РИР опубликовал новый график подвоза воды в бочках:
- 10:00-10:20 – пр. Ленина 101 (у магазина «Магнит»);
- 10:40-11:00 – пр. Ленина 21 (у водонапорной башни);
- 11:20-11:40 – ул. Курчатова 13 (у магазина «Горбатый»);
- 12:00-12:20 – ул. Курчатова 43 (на парковке у общежития);
- 14:00-14:20 – ул. Королёва, 14 (у магазина «Магнит»);
- 14:40-15:00 – ул. Энгельса, 2А (у «Центра досуга»);
- 15:20-15:40 – пр. Маркса, 89 (у аптеки);
- 16:00-16:20 – ул. Гагарина, 55 (у почты);
- 16:40-17:00 – ул. Комарова 1 (у магазина «Самсон»).
