Обнинск

В Обнинске опубликовали график подвоза воды

Дмитрий Ивьев
14.10, 08:50
Ремонтные работы на сетях в городе продолжаются во вторник, 14 октября.

Филиал РИР опубликовал новый график подвоза воды в бочках:

  • 10:00-10:20 – пр. Ленина 101 (у магазина «Магнит»);
  • 10:40-11:00 – пр. Ленина 21 (у водонапорной башни);
  • 11:20-11:40 – ул. Курчатова 13 (у магазина «Горбатый»);
  • 12:00-12:20 – ул. Курчатова 43 (на парковке у общежития);
  • 14:00-14:20 – ул. Королёва, 14 (у магазина «Магнит»);
  • 14:40-15:00 – ул. Энгельса, 2А (у «Центра досуга»);
  • 15:20-15:40 – пр. Маркса, 89 (у аптеки);
  • 16:00-16:20 – ул. Гагарина, 55 (у почты);
  • 16:40-17:00 – ул. Комарова 1 (у магазина «Самсон»).

жкх
