Жителя Обнинска осудили за многомиллионные махинации с недвижимостью

В понедельник, 13 октября, объединённая пресс-служба судов Калужской области сообщила о вынесении приговора жителю Обнинска за попытку мошенничества.

По словам суда, он пытался незаконно завладеть имуществом бизнесменов на сотни миллионов рублей.

— В 2006 году мужчина договорился о выкупе права аренды земельного участка у предпринимателя. Он выплачивал деньги частями и получал расписки о займе, которые по договоренности должны были быть уничтожены после полного расчёта, - пояснили в суде.

— В 2018 году обвиняемый подал иск о взыскании долга и использовал сохранённые расписки. Суд не знал о реальных обстоятельствах и взыскал с потерпевшего более 30 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе судов.

Злоумышленник пытался провернуть такую же схему с другим предпринимателем на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.