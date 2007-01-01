В Обнинске возникли новые проблемы с водой

Утечка выявлена на старом стальном участке Северного водовода, сообщили в понедельник, 13 октября, в филиале РИР.

Из-за проведения ремонтных работ с 17:00 13 октября до 15 октября на верхних этажах может быть снижен напор холодной воды.

- В настоящее время специалисты филиала производят необходимые переключения, чтобы минимизировать последствия для жителей и приступают к ремонтным работам, - пояснили коммунальщики.

Северный водовод - одна из основных магистралей, по которым вода поступает в город. Сейчас ведется его реконструкция.