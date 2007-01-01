+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинец обокрал спящую подругу
Обнинск

Обнинец обокрал спящую подругу

Дмитрий Ивьев
13.10, 15:46
0 335
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске полиция установила подозреваемого в краже из квартиры местной жительницы. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что у неё пропали деньги и вещи на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Как выяснилось, она познакомилась с незнакомцем на улице и пригласила его к себе домой. Пока она спала, гость собрал ценные вещи - фотоаппарат, колонки, велосипед и 25 тысяч рублей - и тихо ушёл, сообщили 13 октября в полиции.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след преступника. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления. Его нашли и доставили в отдел.

Мужчина признался, что велосипед сразу продал прохожему, а деньги потратил. Технику полицейским удалось найти и вернуть хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFGOWh1YXN2UmQ5T05rMDlxaThHRlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0M5TnVRN1N4QUVQb0RNRG5TdW00TWYyV1lQaW1Dc1pSTlZzZHJGRWRYWk9vUGdJMS9velR1Wlp6RDEyTHBWVTQxa3NUQ2czcG92Q1BLQ0E5cXZmaG1rVnoyeTdXNTUyck93Wk0rb1RnQmlVbElSenZVaWR0Q3JRZVN2SDVGdFFUSkJZa1JVbGNuamp0VVVFSWxpdU5OTFcvODVvalZrcXhHZVlwMjZvSFlwbFNFNktGRHppYUtmazBjaU0zWGE5ZEVNOTQvck1qMEt2dHB6TWtoTXJJWWFnOUFMY2p6akJEYUs1VGJ4ZldLbUxrZE9sOXlTSTJvVS8yclE4WE5hS0xTQTdsamxFV2VqbzNkR3JQQXJOMkM2OFNQcm81N2Q1RVlxT1ZERGN0a3RLbHlZdHhGR0pnVmVpajM2Q3VsQTlIMHBCL05sVmI0WVhIc2pCT21XU1dCaXBrVUROYWJZV2trazhMV2dmVitUNk43R0ZUQXIwMFExZ2RLWWRFMHZnaExqMExJTWRJQXFZb3Zpa2t2TDhiVXRIYnk0QTVQdkx3M3plOFNreC9TOUJ4V0E5U2NRc0M2ZXMzbkdjTzJ2biIsIm1hYyI6IjFjM2Q0NjJiYjQ0ZTkzYmNkYzA1ZjgzZGY1ZjU2MDY2MTZhMGIzNzVmY2Y0NDkwNTZhODc5ZDIwZTcxODE2MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5XNUN1bktMTGJTZVBzZW1OdVFNeHc9PSIsInZhbHVlIjoiamtZbUdNTmthUWZLTzRERnBaaE4yZWwxTTlUQTdJYndsNjNBWEE4YWZob0tKTS9sY3VLK1d5L2Y0aFBTTytnSDBnUkJ0UktPbDNKL0oyRVVKck1STnNaaUdlOWZjcTcxRTdIN011elZ1UjluelpLK21KbFBrcXVmTkJyL2ZIUTlrWTJzZmVTNVpzUDMrcUplZzBmdW1neUNkemN0b1R2SjJIWktEdUN0VlVRaTJyWHhjVUFSTEJBQXN6RkEvZ2J3L0l0SVZCcHl5QlRUb0hyUDBkMVBlT3JqdVArNDVzc0JZczBsQkU3Ny9MbFFHU2lvSXd4NU9rRGlqa2tkRXBsMWVBeGhHaDBVYWRtSmxOOHFUOGxhcC9qaG41ZkljOU5LcU1xcFZYUmV3VUdDQUZQMFdMUlNRVmhBU0ZzTEE2Q1pRSHBLUlRwNDlaZGtxd01nc3Mza0NXQjV1M3oyVk4wbk9McUt0VU5LcHNlL2s0SlcweUVVdWl5QjBtd3B6cEFpY3BVZDFhbmNFcUNhclJhdHo5MWorYVF2UTBQalc4Ukk5RVFWNE5ZcXloL0pMc0dnTFhzb01ZREZ6ZjB3S1c5L2ZmOFBHamhuZVZZSVRibzhBQUtPNHJvZEZXWGhVYWswWGZUTmJ4QURESTdqdXNmVlo4NWRudnhabWtLckk5NVBWMkNTOENFbkZkY3JHSXErOWpRbXZEWWdEZEY4ZFZtK2t5RmtqTTQ2L0FycHN1aHlzUVdlY0NQb0UyMkNZWG1Wc2dnaFc1d2U4UFRMSjlIZTV1TGZna0hJM09TM2xSUGlwUHFOQ0lTQWYxWHRUYy82dWo0ajh4VEdwOXA4VVVXNSIsIm1hYyI6IjE5OWFmMzhlZDVkZWM1YWY5YTUxYzc2ZjMzMmUwNWM1YTVkMTgwNTlkYTlmYTg1NTdiZTQxZDU5MzA1MDIxODAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+