Обнинец обокрал спящую подругу

В Обнинске полиция установила подозреваемого в краже из квартиры местной жительницы. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что у неё пропали деньги и вещи на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Как выяснилось, она познакомилась с незнакомцем на улице и пригласила его к себе домой. Пока она спала, гость собрал ценные вещи - фотоаппарат, колонки, велосипед и 25 тысяч рублей - и тихо ушёл, сообщили 13 октября в полиции.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след преступника. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления. Его нашли и доставили в отдел.

Мужчина признался, что велосипед сразу продал прохожему, а деньги потратил. Технику полицейским удалось найти и вернуть хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.