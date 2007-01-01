Обнинские спортсменки выиграли медали на всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике
Казань принимала около 1500 спортсменов из более чем 40 регионов России.
Калужскую область представили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Квант». В общем медальном зачете у наших спортсменок 2 золотые медали, 4 серебряные и 1 бронза.
Первое место: «Юникорн» (степ-дуэт 7-9 лет), «Глория Джуниор» (степ-аэробика малая группа 14-17 лет).
Второе место: «Глория Кидс» (степ-аэробика 8-10 лет), «Глория Лайт» (степ-аэробика 11-13 лет), «Рио» (степ-дуэт 7-9 лет), «Ассоль» (степ-аэробика большая группа 12+).
Третье место: «Хеллоу Китти» (степ малая группа 10-13 лет).
