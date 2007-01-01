+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинские спортсменки выиграли медали на всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике
Обнинск

Обнинские спортсменки выиграли медали на всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике

Дмитрий Ивьев
13.10, 15:33
0 246
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Казань принимала около 1500 спортсменов из более чем 40 регионов России.

Калужскую область представили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Квант». В общем медальном зачете у наших спортсменок 2 золотые медали, 4 серебряные и 1 бронза.

Первое место: «Юникорн» (степ-дуэт 7-9 лет), «Глория Джуниор» (степ-аэробика малая группа 14-17 лет).

Второе место: «Глория Кидс» (степ-аэробика 8-10 лет), «Глория Лайт» (степ-аэробика 11-13 лет), «Рио» (степ-дуэт 7-9 лет), «Ассоль» (степ-аэробика большая группа 12+).

Третье место: «Хеллоу Китти» (степ малая группа 10-13 лет).

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlAzcURtem5jamY3WXN6bTBSbndJeGc9PSIsInZhbHVlIjoiZ3pZa2l0U3NSKzVCUUFpdWtyYm9uS0xNK0NyZm1SNDFiZ2JIM1JuUit3aVlLZ3QxaXhiT3draVZFa1VHcTZ2RDV3TXo5ck9wWjkxdGRmcy92RG5HOGd1Q1BybFJ5TlB2TktsdnJaMUNYZFJ5Y3pMREhjUDc3b0lsb055YTJlM3MxbjlEWEZxVXFDNFc0UThOWmxCenY5Y3N4cDFiZHh3ekdzYVhaaURlbDdGaWhrT0MyNHZvWmJrQ01WRWs3SlAvUjRPVEk5SlJEdk5BTmhIUHF0RGEyWHNub3VFZjV2UkhXZFNqL3BuMFE3ZHpFbkV5ZmRCVml4dGNJWE1tS2lTVHl3aElrSis0UWdFajI1eDg2YVdMWWZhOGh1ZGJMdzE3ck16RXBFbXJvTXFTNFJTeEFZK2F5Y2hqOUpUWlBaVEdxU2s2RnhjTDFsUnpKdzBCUkJyZHVYZ1B1bzlRZGd6NXNkamVqRndscUxza3prdndvcnFFQm1TSzdhQUh2TGE2eWZLK3lDdjF4czVSbUliUE85ZGUyTzBqcmJRNzZHZmVxMEhJWlF3aytuOXd4dDV1bzR4WHJyeDMzSjd3V1NhVSIsIm1hYyI6IjY1MmQyZjI3NWRkMzY4YTZjOGRiZmZmZjE3ZTA1OGRmZjllYWU5OTljODExNDdkZTRjYzVmYzBiZTRjZDUxOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1XSjNvOFNFcnJ2bU5pZTZqakYzV1E9PSIsInZhbHVlIjoiVkt1UWYzTmViQlhibE52c09ZZ09qU29hMDA0dG1Oek5qeXhwSkF6UEVEQXRhQlpLcDJJQzRsMGp5S1BQOVlLSHRBSThMTHZEOGFxUEY3ZGpyMTZvU0Z4dmt3VU5Zck9nRTYwaDM1YUk2SEVyMUd6VE93T2xPY1Q2K2g2c3lSUmJFbWtEUFhSMFRrM25uTVBxZHlaZ2ZSaEJEaWFKS3MvUHRyZDZUTDJhUXUrZm9CbGVjNGhyNExkUldTT1hZRHViN085T0NyMlBycm5UZmt5UkhwTFBYd0xVd3pMMDh1VW1XdCs3RGdRL0xobURWZGc0ZjlYdjZzaisvR2crRWtoTlpRQUJyVUtXajhYQytVbGo4dE5rWkJKUWNTR0dVQjRBL2xPS1NlMWxJQnBhTjBjbXNaamdtbGg1cUFDZ2dpSDFVWDByUURHUlBiR3FYZ29CeUoxUW9tZURTTUZzYmN5RGU2V2tvSHl5MUQ1TXljdnpsL0k4VDNyZHdBNVNuQkRMUjlyQ09yanozZ1gyRzMrNVczdVJSV1ZBcmhLL0Zqbk45NXJnQUpsSkdiRVpxUS9zU2s5blhFQ25pbEZIVEY2SnJ5L1NwUFcrZ282VENFbEYrZ2N2RGpBR2lHeXZDRCtiQUc2TU9QaGVZSXpGakVRK29JT0l6SDhsK0pML2RFLzN6cXFpNUw4K3pMSk5kVi9aQ3hHZ0hiTEtEWENSUjdtNGxiaFdudnRpK3gxZG5JTS81VFJ4RTNsVnM1QkdEY2k5dkQ2dldKUWhDbFdUY3JOTDNPTmNGYkU2YVRldThVcmFtYm5oV2pZdGw5azE2aXFNRHd6RGxSVVBVMnFHOFI4ZCIsIm1hYyI6ImVhNjhlOTk3MGY0MTQ1ZmJlZjE3ZGU5NzMwNGFmNWI1ZjdkNmRjMmNjYWRjZjUzOWMyZTYyNjkwMDRhNzViZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+