Обнинск

Жителям Обнинска вернут деньги за плохую воду

Дмитрий Ивьев
13.10, 14:11
220
В понедельник, 13 октября, ситуацию прокомментировали в филиале РИР.

- Ввиду произошедшего временного отклонения состава и свойств холодной воды, размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, определенный за октябрь, будет снижен на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества - независимо от показаний приборов учета, - говорится в заявлении коммунальщиков.

Перерасчет будет отражен в квитанциях за октябрь.

