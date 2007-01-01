+3...+4 °С
Новость дня Обнинск

В Обнинске разрабатывают перерасчет за мутную воду

Дмитрий Ивьев
13.10, 10:24
В последние дни из наукограда поступает множество жалоб из-за ситуации, возникшей из-за ремонта на Вашутинском водозаборе.

Для замены трубопровода в конце прошлой недели отключили Южный водовод, идущий с водозабора в город. В городе увеличились мутность и цветность воды.

- На прошедшие с отключения дни ситуация практически стабилизировалась, сейчас мы фиксируем единичные обращения по поводу повышенной мутности или цветности, связанные с состоянием внутридомовых коммуникаций по отдельным адресам, - заявили 13 октября в филиале РИР. - Сейчас прорабатывается вопрос по перерасчету начислений за дни, когда мутность и цветность воды были повышены, информацию о порядке перерасчета мы опубликуем в ближайшие дни.

Работы по замене трубопровода на Вашутинском водозаборе продлятся 3-4 дня. Местами может не быть нормального напора воды.

жкх
