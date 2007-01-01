Жителей Обнинска не устраивает привезенная вода

В Обнинске, где продолжается ремонт на Вашутинском водозаборе, жители столкнулись с новой проблемой.

В субботу, 11 октября, местная жительница с улицы Королева оценила качество воды, которую городские власти привозят в автоцистернах для горожан.

Женщина прислала в нашу редакцию видео и сопроводила его комментарием:

- Мы сходили за водой в «бочку», которую предоставил город. Эта вода немногим лучше, чем та, которая из-под крана. Она мутная и с осадком. Все равно пришлось идти в магазин за покупной.

Мера с подвозом воды не решает проблему полностью. Людям по-прежнему приходится покупать бутилированную воду для питья и приготовления еды, неся дополнительные расходы.