Обнинск

В Малоярославце строят островок безопасности

Дмитрий Ивьев
10.10, 15:55
0 279
Работы ведутся около районной больницы. При этом некоторым водителям такие изменения не понравились.

- Поступают жалобы по дорожным работам вблизи ЦРБ, - прокомментировал 10 октября глава администрации города Михаил Крылов. - Поясняю, что проект благоустройства прилегающей территории будет реализован в 2026 году и не включает ремонт дороги. На сегодняшний день ведется ремонт автомобильной дороги по улице Чистовича, в рамках которого учтены работы по безопасному движению пешеходов и транспорта.

Там обустроен остров безопасности, который разделяет потоки движения транспорта, прекращает хаотичное движение транспорта и пешеходов.

- По окончании работ будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка, - подчеркнул Крылов. - Что касается проекта благоустройства в 2026 году, то в проект включено обустройство дополнительной автостоянки. Уважаемые горожане, попрошу всех набраться терпения.

дороги
18+