В Кривском благоустраивают территорию возле фельдшерско-акушерского пункта
Обнинск

В Кривском благоустраивают территорию возле фельдшерско-акушерского пункта

Дмитрий Ивьев
10.10, 15:30
0 263
В деревне приступили к ремонтным работам возле амбулатории.

- Эта территория давно нуждалась в обновлении, активные жители указывали на необходимость ремонта, - сообщили в пятницу, 10 октября, в администрации района. - В рамках работ будут уложена брусчатка и установлены новые лавочки для отдыха и урны, появится укрытие от непогоды и зноя. Особое внимание уделяется созданию комфортной и доступной среды для маломобильных групп населения: будет обустроен удобный подъезд к ФАПу.

Также планируется организовать парковку и подъезд для служебного транспорта.

