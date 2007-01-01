В Кривском благоустраивают территорию возле фельдшерско-акушерского пункта

В деревне приступили к ремонтным работам возле амбулатории.

- Эта территория давно нуждалась в обновлении, активные жители указывали на необходимость ремонта, - сообщили в пятницу, 10 октября, в администрации района. - В рамках работ будут уложена брусчатка и установлены новые лавочки для отдыха и урны, появится укрытие от непогоды и зноя. Особое внимание уделяется созданию комфортной и доступной среды для маломобильных групп населения: будет обустроен удобный подъезд к ФАПу.

Также планируется организовать парковку и подъезд для служебного транспорта.