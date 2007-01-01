В Обнинске демонтируют стелу на въезде в город

В пятницу, 10 октября, подробности сообщил руководитель администрации Стефан Перевалов.

- В связи с расширением трассы М3 необходимо провести ее демонтаж. Считаю важным найти решение, как стелу сохранить и отреставрировать, - заявил он. - В понедельник встречаемся по этому вопросу с Росавтодором на объекте строительства.

Также он попросил управление архитектуры представить варианты ремонта и обновления стелы.