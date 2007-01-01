+10...+11 °С
Обнинск

Большая пробка собралась на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.10, 11:25
Фото: Яндекс.Карты.
Днем в пятницу, 10 октября, движение затруднено в районе города Балабаново Боровского района.

Очевидцы сообщают, что машины стоят в оба направления – и в сторону Калуги, и в сторону Москвы.

Причиной заторов стали дорожные работы.

Напомним, реконструкцию трассы обещают завершить в следующем году. Проезд там станет платным. При этом на территории Калужской области обещают не добавлять новых пунктов оплаты. Раскошелиться придется, если ехать в сторону Московской области.

