Большая пробка собралась на трассе М3 «Украина» в Калужской области
Днем в пятницу, 10 октября, движение затруднено в районе города Балабаново Боровского района.
Очевидцы сообщают, что машины стоят в оба направления – и в сторону Калуги, и в сторону Москвы.
Причиной заторов стали дорожные работы.
Напомним, реконструкцию трассы обещают завершить в следующем году. Проезд там станет платным. При этом на территории Калужской области обещают не добавлять новых пунктов оплаты. Раскошелиться придется, если ехать в сторону Московской области.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь