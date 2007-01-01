+10...+11 °С
Обнинск

Неудачливый угонщик не смог украсть две машины

Дмитрий Ивьев
10.10, 11:02
В Боровском районе полиция задержала 33-летнего местного жителя, подозреваемого в попытках угона автомобилей и краже. Ранее он уже был судим, сообщили 10 октября в УМВД по Калужской области.

Всё началось с того, что жители Балабаново сообщили в полицию: кто-то пытался завладеть их машинами и похитить имущество.

Как выяснилось, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения увидел припаркованный ВАЗ-2104 с открытой дверью. Он сел в салон и попытался завести двигатель, но не смог - в машине не было аккумулятора.

Тогда он заметил рядом другую «классику» - ВАЗ-2107, тоже с открытой дверью. Сев за руль, он снова попытался завести автомобиль, но безуспешно. Тогда он вытащил из машины аккумулятор и попытался уйти с ним.

В этот момент мимо проходила женщина и окликнула его. Испугавшись, мужчина бросился бежать, но свидетели вызвали полицию, и его быстро поймали.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «Грабёж» (за кражу аккумулятора) и «Покушение на угон» (по двум эпизодам). Аккумулятор изъяли и скоро вернут владельцу. Расследование продолжается.

