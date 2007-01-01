+8...+9 °С
Обнинск

Проблемы с водой в Обнинске сохранятся несколько дней

Дмитрий Ивьев
10.10, 09:26
0 121
Утром в пятницу, 10 октября, ситуацию прокомментировали в филиале РИР.

Там пояснили, что на Вашутинском водозаборе проходит переключение между водоводами.

- Это необходимо для продолжения реконструкции насосной станции второго подъема на водозаборе, - рассказали коммунальщики. - В связи с этими работами в ближайшие дни возможны временное изменение цветности и мутности холодной воды, а также перепады давления в системе ХВС.

жкх
