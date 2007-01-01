В Боровске засорилась канализация
Инцидент произошел на улице Красноармейской.
Как сообщили в четверг, 9 октября, в администрации, в канализацию попали различные текстильные материалы.
Аварию удалось ликвидировать за три дня.
- Настоятельно рекомендуем жителям воздерживаться от сброса в канализацию любых посторонних предметов, поскольку такие действия часто провоцируют повторные аварии и требуют значительных ресурсов для их устранения, - говорится в комментарии администрации.
