Главная Новости Обнинск В Боровске засорилась канализация
Обнинск

В Боровске засорилась канализация

Дмитрий Ивьев
09.10, 16:37
0 313
Инцидент произошел на улице Красноармейской.

Как сообщили в четверг, 9 октября, в администрации, в канализацию попали различные текстильные материалы.

Аварию удалось ликвидировать за три дня.

- Настоятельно рекомендуем жителям воздерживаться от сброса в канализацию любых посторонних предметов, поскольку такие действия часто провоцируют повторные аварии и требуют значительных ресурсов для их устранения, - говорится в комментарии администрации.

жкх
