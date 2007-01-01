+12...+13 °С
Обнинск

В Малоярославце решают, как обезопасить дороги

09.10, 12:32
В четверг, 9 октября, глава администрации района Вячеслав Парфенов назвал наиболее проблемными перекрёсток у здания загса и поворот у светофора на «Продуваловке» в направлении железнодорожного переезда.

- В первом случае просили перенести стоп-линию и установить дублирующий светофор до перекрёстка, - прокомментировал чиновник. - В завокзальный район совместно рассмотрим возможность установки дополнительной секции со стрелкой с поворотом направо.

Сроки пока не называются.

