Многодетному отцу из Обнинска вынесли приговор за взятку
Многодетному отцу из Обнинска вынесли приговор за взятку

Дмитрий Ивьев
09.10, 11:54
Суд признал виновным 48-летнего мужчину, сообщили 9 октября в Следственном комитете.

9 июля нынешнего года обнинец передал сотруднику ФСБ 20 тысяч рублей, чтобы его сотрудника не привлекли к административной ответственности за работу без необходимых документов.

Суд учел, что у виновника тяжелое заболевание и шестеро малолетних детей. Ему дали два с половиной года условно и штраф в 500 тысяч рублей.

