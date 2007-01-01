Многодетному отцу из Обнинска вынесли приговор за взятку

Суд признал виновным 48-летнего мужчину, сообщили 9 октября в Следственном комитете.

9 июля нынешнего года обнинец передал сотруднику ФСБ 20 тысяч рублей, чтобы его сотрудника не привлекли к административной ответственности за работу без необходимых документов.

Суд учел, что у виновника тяжелое заболевание и шестеро малолетних детей. Ему дали два с половиной года условно и штраф в 500 тысяч рублей.