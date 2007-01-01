+11...+12 °С
Обнинск

Поля между деревнями в Боровском районе останутся с болотом из нечистот

Евгения Родионова
09.10, 10:48
Ранее, мы писали о просьбе местного жителя помочь решить проблему с канализацией между деревнями Митяево и Ильино.

По словам мужчины, раньше на этом месте выращивали сельскохозяйственные культуры.

Администрация Боровского района дала ответ по проблеме:

— Канализационные стоки в настоящее время уходят на старые очистные сооружения.

— Строительство новых очистных сооружений находится в ведении Министерства обороны РФ, - добавили в органе местного самоуправления.

