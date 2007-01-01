Поля между деревнями в Боровском районе останутся с болотом из нечистот
Ранее, мы писали о просьбе местного жителя помочь решить проблему с канализацией между деревнями Митяево и Ильино.
По словам мужчины, раньше на этом месте выращивали сельскохозяйственные культуры.
Администрация Боровского района дала ответ по проблеме:
— Канализационные стоки в настоящее время уходят на старые очистные сооружения.
— Строительство новых очистных сооружений находится в ведении Министерства обороны РФ, - добавили в органе местного самоуправления.
